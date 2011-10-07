Требуется контент-менеджер для добавления товаров в каталог сайта. Адрес сайта: www.4Club.com.ua Оплата сдельная (300 грн. за 1000 товаров). Товаров много! Свои заявки оставляйте здесь.
Добавление товаров в VirtueMart
Нужно брать информацию и изображения с другого сайта, обрабатывать картинки (изменять размер холста) и заполнять товарами магазин на Joomla VirtueMart. Товаров порядка 1000 штук. Жду Ваших предложений по стоимости.
Заявки фрилансеров
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