Изменение цен в джумле-вертумарте.

Есть интернет магазин на джумле.

1. нужно для начала откорректировать цены на имеющиеся позиции и добавить объемы (парфюмерия) к товарной позиции.(700 товаров)

2. Добавить новые позиции парфюмерии.(700 товаров)

Пишите цену за 1 и 2 пункт по отдельности.

Желательный опыт в заполнение интернет-магазинов на джумле, ну и конечна цена важна.

p.s. подробности.

Нужно переносить с сайта цены и описание товаров есть.

- пример оформления позиции. Описание рерайтить не нужно.

Пишите цены, без цены заявка не будет рассмотрена.