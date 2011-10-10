Изменение цен в джумле-вертумарте.

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Завершен16 заявок303 просмотра

Есть интернет магазин на джумле.

1. нужно для начала откорректировать цены на имеющиеся позиции и добавить объемы (парфюмерия) к товарной позиции.(700 товаров)

2. Добавить новые позиции парфюмерии.(700 товаров)

Пишите цену за 1 и 2 пункт по отдельности.

Желательный опыт в заполнение интернет-магазинов на джумле, ну и конечна цена важна.

p.s. подробности.

Нужно переносить с сайта цены и описание товаров есть.

- пример оформления позиции. Описание рерайтить не нужно.

Пишите цены, без цены заявка не будет рассмотрена.

Joomla
14 лет назад
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maryska2010
Мария 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$70
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, грамотно все объяснила и своевременно оплатила.

Заявки фрилансеров

maryska2010
Мария 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад

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