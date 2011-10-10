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Изменение цен в джумле-вертумарте.
Есть интернет магазин на джумле.
1. нужно для начала откорректировать цены на имеющиеся позиции и добавить объемы (парфюмерия) к товарной позиции.(700 товаров)
2. Добавить новые позиции парфюмерии.(700 товаров)
Пишите цену за 1 и 2 пункт по отдельности.
Желательный опыт в заполнение интернет-магазинов на джумле, ну и конечна цена важна.
p.s. подробности.
Нужно переносить с сайта цены и описание товаров есть.
- пример оформления позиции. Описание рерайтить не нужно.
Пишите цены, без цены заявка не будет рассмотрена.
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