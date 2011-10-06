Заполнение карточек интернет-магазина.

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Завершен19 заявок283 просмотра

Нужно оперативно заполнить карточки интернет-магазина в количестве 500 штук. Пишите цены и сроки. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

14 лет назад
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

BSIK
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$3
3 дня
Юрий очень отвественный исполнитель. Работает на совесть и за разумные деньги. Работа была сделана оперативно и качественно. Буду сотрудничать и дальше.
Постановка задачи отличное! Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

BSIK
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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