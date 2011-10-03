Требуются ответственный человек для добавления товара в интернет-магазин www.realfree.ru Специализация магазина: сноуборды, крепления, ботинки, одежда, шлемы и маски. Необходимо добавлять новые коллекции. Работа кропотливая и требует хорошего внимания. В ...
Поиск производителей самоуничтожающихся устройств.
Клиенту требуется список сайтов производителей самоуничтожающихся устройств для презентаций.
Основные требования:
Возможность отображения power point презентаций
Подключение проектора.
Переносимо в дипломате, не тяжелее 5 кг.
Работа от розетки 220V и от батареи.
Не содержит взрывчатых веществ.
Отсутствие пожароопасности.
Отсутствие угрозы для жизни.
Срабатывание системы уничтожения в случае повторного ввода неверного кода
В случае активации с пульта (не менее 15метров)
В случае активации с телефона через SMS с кодом.
Возможность ФИЗИЧЕСКОГО уничтожения носителя информации (растворение в кислоте, дробление, плавление, испарение, и пр.)
Возможность отключения системы уничтожения через SMS и через пульт.
Требуется список сайтов производителей подобных устройств минимум из 5 пунктов.
И нескольких примеров продукции с ценами
Оплата через Paypal или Western Union или наличными в Москве.
Выбранный исполнитель
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