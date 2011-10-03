Поиск производителей самоуничтожающихся устройств.

Клиенту требуется список сайтов производителей самоуничтожающихся устройств для презентаций.

Основные требования:

Возможность отображения power point презентаций

Подключение проектора.

Переносимо в дипломате, не тяжелее 5 кг.

Работа от розетки 220V и от батареи.

Не содержит взрывчатых веществ.

Отсутствие пожароопасности.

Отсутствие угрозы для жизни.

Срабатывание системы уничтожения в случае повторного ввода неверного кода

В случае активации с пульта (не менее 15метров)

В случае активации с телефона через SMS с кодом.

Возможность ФИЗИЧЕСКОГО уничтожения носителя информации (растворение в кислоте, дробление, плавление, испарение, и пр.)

Возможность отключения системы уничтожения через SMS и через пульт.

Требуется список сайтов производителей подобных устройств минимум из 5 пунктов.

И нескольких примеров продукции с ценами

Оплата через Paypal или Western Union или наличными в Москве.