Наполнение интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок402 просмотра

Ищется человек для наполнения интернет магазина бытовой техники

Главные требования:

- Базовые знания Photoshop

- Базовые знания HTML

- Усидчивость

- Ответственность

- Постоянно на связи

HTML
14 лет назад
krasniy001
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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