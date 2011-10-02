Наполнение каталога автошкол
Наполнение блога. Темы - ноутбуки, планшеты и т.п.
Имеется сайт интернет-магазина, который будет продавать портативную электронную технику. Адрес сайта - http://notebukov.net
Имеется блог на движке Word Press. Адрес сайта блога - http://notebukov.info. Тематика блога - соответствующая : ноутбуки, нетбуки, планшетные устройства, смартфоны и аксессуары к ним.
Блог является вспомогательным по отношению к сайту магазина.
Требуется на постоянной основе наполнять блог соответствующим контентом:
1. Отслеживать информацию о появлении новинок на рынке портативной техники;
2. Составлять обзоры по тенденциям в указанной товарной нише;
3. Составлять сравнения, описания по различным портативным устройствам.
И так далее...
Содержание - тексты, фотографии, аудио-видео материалы блога должны привлекать целевую аудиторию (молодежь, старшеклассники, студенты и т.п.), так, чтобы им было интересно посещать блог. Материалы, размещаемые на блоге, должны в скрытой форме рекламировать товары, продающиеся в интернет-магазине, и сам магазин.
Данный блог должен служить дополнительным способом продвижения сайта магазина, наряду с другими, более технологичными и формальными способами раскрутки.
Обращаю Ваше внимание, на то, что нужно именно ведение блога, а не размещение отдельных статей.
Исходя из этого, писать можно о чем угодно и как угодно. То есть допускается свободный полет фантазии, лишь бы создаваемый контент блога был интересен потенциальным посетителям магазина.
Заявки фрилансеров
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