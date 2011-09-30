Eсть несколько десятков сайтов одной тематики(техническое товары) каждый сайт это узконаправленное направление. Все сайты сделанны на 2 движках DLE и joomla что касаемо тех части. Задачи.. Наполнение ...
Наполнение сайта готовым контентом
Наполнение сайта на 1С Битрикс контентом – текст с таблицами, структурой (полужирный, заголовки, перекрестные ссылки), изображениями и подгружаемыми файлами (PDF, excel и т.д.)
Объем работы ориентировочно 500 тыс. зн. с пробелами, примерно 150 страниц.
Контент передается в Word-файлах.
Работа строго по договору, обязательна возможность приехать на ключевые собеседования в офис (в Москве).
Доступность в рабочее время по ICQ/email/телефону.
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