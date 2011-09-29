Подача объявлений в газету через сайт

нужно (и можно ли?) "прикрутить" к действующему сайту модуль, с помощью которого можно дать объявление в газету с оплатой с помощью смс-замка, интернет кошельков (веб-мани, яндекс-деньги), с кредитной карты. Чтобы был рубрикатор, и форма подачи типа: ФИО, Тел, e-mail,текст с определенным количеством знаков. Адрес нашего сайта: www.tipo1.ru

Приму любые пожелания и предложения. В том числе и по оплате вашей работы.