Требуется человек для внесения на сайт "электроники и бытовой техники" описаний, характеристик товара с фотографиями. Под внесением имеется в виду: зайти в уже существующий товар или создать товар (создать категорию, задать хар-ки ) , скачать- ...
Подача объявлений в газету через сайт
нужно (и можно ли?) "прикрутить" к действующему сайту модуль, с помощью которого можно дать объявление в газету с оплатой с помощью смс-замка, интернет кошельков (веб-мани, яндекс-деньги), с кредитной карты. Чтобы был рубрикатор, и форма подачи типа: ФИО, Тел, e-mail,текст с определенным количеством знаков. Адрес нашего сайта: www.tipo1.ru
Приму любые пожелания и предложения. В том числе и по оплате вашей работы.
Заявки фрилансеров
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