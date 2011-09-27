Необходимо по сканам бланков сделать Word документы. от 50 до 150р за документ
Нужен список бизнес форумов
Нужно предоставить список бизнес форумов (заработок в Интернет, коммерция, бизнес, финансы, форумы трейдеров, о Форекс и т.д) в количестве 80-100 шт.
Оплата: 50-70 руб.
E-Mail:
Skype: ramil_valiev
Моб. телефон: +79271031284
Аська: 408506002
Заявки фрилансеров
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