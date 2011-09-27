Требуется ведение рекламы на досках объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок188 просмотров

Нужен человек(желательно студент) в обязанности которого будет входить размещать объявления на досках объявлений, поддерживать объявления на верхних строчках досок об-й, прочая интернет реклама(форумы, контекстные сети, блоги, возможны соц сети, торговые площадки, тематические сайты, городские информационные сайты, сайты-каталоги). данные о досках и прочую информацию предоставлю.

14 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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