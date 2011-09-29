Найти сайты в интернете.

Нужно найти сайты-тесты-сервисы о "совместимости пар, поиску влюбленных, найди свою любовь и т.п." ну и всё в этом роде. И естественно они должны быть бесплатными для пользователей.

Нужно это для исследования данного сегмента рынка.

За каждый найденный подходящий по теме ресурс плачу 1 доллар.

Пишите прямо в предложении.

Внимание: обычные контентные сайты со статьями не подходят! Только сервисы, подходят например тесты и т.д.