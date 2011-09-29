нужно (и можно ли?) "прикрутить" к действующему сайту модуль, с помощью которого можно дать объявление в газету с оплатой с помощью смс-замка, интернет кошельков (веб-мани, яндекс-деньги), с кредитной карты. Чтобы был рубрикатор, и форма подачи ...
Найти сайты в интернете.
Нужно найти сайты-тесты-сервисы о "совместимости пар, поиску влюбленных, найди свою любовь и т.п." ну и всё в этом роде. И естественно они должны быть бесплатными для пользователей.
Нужно это для исследования данного сегмента рынка.
За каждый найденный подходящий по теме ресурс плачу 1 доллар.
Пишите прямо в предложении.
Внимание: обычные контентные сайты со статьями не подходят! Только сервисы, подходят например тесты и т.д.
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