Нужно найти картинки сельского пейзажа, именно сельского, а не "колхозного", размер картинок не менее 800*533 пикселя.

ПОЖЕЛАНИЯ

Солнечная погода, пейзаж среднерусской полосы - ёлочки, берёзки, деревенский домик, желательно на опушке леса или на краю деревне.

Пейзажи нужны для дальнейшей компиляции найденного пейзажа с банями

Из всего представленного материала нужно отобрать 3 пейзажа

пример приложении

... да и ракурс и пропорции окружения и перспектива должны позволять компилировать в пейзаж баню, как в приложении, в проекте

ЦЕНУ И СРОКИ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ