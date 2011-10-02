Имеется сайт интернет-магазина, который будет продавать портативную электронную технику. Адрес сайта - http://notebukov.net Имеется блог на движке Word Press. Адрес сайта блога - http://notebukov.info. Тематика блога - соответствующая : ноутбуки, нетбуки, планшетные ...
Найти картинки сельского пейзажа
Нужно найти картинки сельского пейзажа, именно сельского, а не "колхозного", размер картинок не менее 800*533 пикселя.
ПОЖЕЛАНИЯ
Солнечная погода, пейзаж среднерусской полосы - ёлочки, берёзки, деревенский домик, желательно на опушке леса или на краю деревне.
Пейзажи нужны для дальнейшей компиляции найденного пейзажа с банями
Из всего представленного материала нужно отобрать 3 пейзажа
пример приложении
... да и ракурс и пропорции окружения и перспектива должны позволять компилировать в пейзаж баню, как в приложении, в проекте
ЦЕНУ И СРОКИ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ
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