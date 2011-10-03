наполнение сайта добавить 200 товаров на сайт с фото, ценой, артикулом, кратким описанием, ключевыми словами и полным описанием с таблице в HTML (работа в Dreaьveaver обязательно) или другом редакторе по мере наполнения описания
Наполнение интернет-магазина. Сноуборды.
Требуются ответственный человек для добавления товара в интернет-магазин www.realfree.ru
Специализация магазина: сноуборды, крепления, ботинки, одежда, шлемы и маски.
Необходимо добавлять новые коллекции. Работа кропотливая и требует хорошего внимания. В данный момент важна оперативность и качество наполнения.
Работа по принципу:
Добавить новые коллекции (картинки, описания к ним, технические характеристики товаров) - много, займет примерно 1- 1,5 месяца.
Доп. информация:
1. Коллекции товаров брать с официальных сайтов производителей / каталогов PDF. Все источники предоставляются.
2. Добавляя товар заполнять все пункты используемых технологий при производстве, характеристики, составлять частичный рерайт описания (копипаст с других сайтов с небольшими изменениями по тексту, замена слов синонимами, местами перефразировка своими словами).
3. Добавлять по 100 позиций в день или более.
4. Добавление 100 позиций занимает 5-6 часов.
5. Оплата: 300 $, 5 руб/позиция.
6. Способ оплаты: внутренний счет Weblancer, Яндекс.Деньги, WMR.
7. Периодичность оплаты: первые дни - 1 раз в 2 дня, далее 1 раз в неделю.
Правильно добавленный товар: http://www.realfree.ru/to_catalog/action_desc/p_/id_2252/
С исполнителем возможно постоянное сотрудничество: добавлять на сайт каждый год новые коллекции.
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