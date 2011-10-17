Наполнение сайта (описание товара + пара статей)

Суть:

Наполнение сайта компании (производство промышленной полипропиленовой тары)

Аналогичные сайты и информацию можно найти по запросам: биг-бэг, Мягкий контейнер, Нить полипропиленовая,

полипропиленовые изделия и тп.

Сайт будет на джумле.

Нужно:

Текст на главную ("о компании") 1,5 - 2 тыс зн

Текст "производство" 1,5 - 2 тыс зн

Описание продукции (7 страниц, примерно по 1000 зн)

+ возможно несколько тематических статей

Картинки к товарам есть, есть некоторое кол-во текста по товарам (что-бы было понятно про что писать), но искать материалы

всё равно будет нужно.

Все тексты должны быть максимально уникальны. Тематика достаточно специфичная и наверно добиться уникальности

>95% реально(при сохранении человекочитаемости). Если я не прав - то выслушаю ваши комментарии.