Наполнение сайта (описание товара + пара статей)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок269 просмотров

Суть:

Наполнение сайта компании (производство промышленной полипропиленовой тары)

Аналогичные сайты и информацию можно найти по запросам: биг-бэг, Мягкий контейнер, Нить полипропиленовая,

полипропиленовые изделия и тп.

Сайт будет на джумле.

Нужно:

Текст на главную ("о компании") 1,5 - 2 тыс зн

Текст "производство" 1,5 - 2 тыс зн

Описание продукции (7 страниц, примерно по 1000 зн)

+ возможно несколько тематических статей

Картинки к товарам есть, есть некоторое кол-во текста по товарам (что-бы было понятно про что писать), но искать материалы

всё равно будет нужно.

Все тексты должны быть максимально уникальны. Тематика достаточно специфичная и наверно добиться уникальности

>95% реально(при сохранении человекочитаемости). Если я не прав - то выслушаю ваши комментарии.

Joomla
14 лет назад
Art-Programs
Артур 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$25
2 дня
Всё сделано отлично, как и хотелось. Спасибо.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
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