Нужны 2 сообразительных постера для наполнения форума по тематике "Ремонт квартир". Нужно разбираться в этом вопросе. 1 пост 3р - не менее 300 зн без пробелов. Копировать контент с других ...
Наполнение сайта (описание товара + пара статей)
Суть:
Наполнение сайта компании (производство промышленной полипропиленовой тары)
Аналогичные сайты и информацию можно найти по запросам: биг-бэг, Мягкий контейнер, Нить полипропиленовая,
полипропиленовые изделия и тп.
Сайт будет на джумле.
Нужно:
Текст на главную ("о компании") 1,5 - 2 тыс зн
Текст "производство" 1,5 - 2 тыс зн
Описание продукции (7 страниц, примерно по 1000 зн)
+ возможно несколько тематических статей
Картинки к товарам есть, есть некоторое кол-во текста по товарам (что-бы было понятно про что писать), но искать материалы
всё равно будет нужно.
Все тексты должны быть максимально уникальны. Тематика достаточно специфичная и наверно добиться уникальности
>95% реально(при сохранении человекочитаемости). Если я не прав - то выслушаю ваши комментарии.
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