Подбор фотографий к товарам

Задача состоит из двух частей:

1. Есть список производителей товаров. Более 800 производителей. Нужно найти для каждого из производителей сайт и проверить, есть ли на сайте фото продукции. У многих производителей нет регионального сайта. В этом случае их из списка убираем.

2. Пройтись по составленному в предыдущем пункте списку сайтов и скачать фотографии товаров (список товаров для каждого производителя будет выдан). Тут только нужно проверить до скачивания, если фотография не сильно плохого качества. Я дам минимальные параметры для фотографий.

В предложении указывайте, пожалуйста, цену за каждый из пунктов. Я думаю, что во втором пункте есть смысл платить за каждую фотографию. Так как на данный момент не ясно, сколько всего будет фото.