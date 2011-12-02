Подбор фотографий к товарам

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен24 заявки356 просмотров

Задача состоит из двух частей:

1. Есть список производителей товаров. Более 800 производителей. Нужно найти для каждого из производителей сайт и проверить, есть ли на сайте фото продукции. У многих производителей нет регионального сайта. В этом случае их из списка убираем.

2. Пройтись по составленному в предыдущем пункте списку сайтов и скачать фотографии товаров (список товаров для каждого производителя будет выдан). Тут только нужно проверить до скачивания, если фотография не сильно плохого качества. Я дам минимальные параметры для фотографий.

В предложении указывайте, пожалуйста, цену за каждый из пунктов. Я думаю, что во втором пункте есть смысл платить за каждую фотографию. Так как на данный момент не ясно, сколько всего будет фото.

14 лет назад
Jenia
40 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AndreyRostov87
Андрей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$106
30 дней
Работал с Андреем по подбору фотографий к товарам. Всё выполнено качественно и в срок. Работой доволен.
Оплата за проект была произведена вовремя и в полном размере. Остался доволен от сотрудничества с Евгением.

Заявки фрилансеров

AndreyRostov87
Андрей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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