Товары уже есть на сайте. Товаров много. Даю образец, у которого все нужные поля заполнены. с сайта донора требуется 1. Вставить фотки к товарам. 2. Подправить/добавить краткое описание товара. 3. ...
Пригласить на встречу ВКонтакте
Нужно разослать приглашения на встречу (по критериям)
Подробности в аську 423117008
Заявки фрилансеров
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