Наполнить интернет-магазин информацией

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок249 просмотров

нужно наполнить сайт информацией о товарах, всего около 400 позиций.

сайт находиться на tiu.ru

бюджет 400 р.

14 лет назад
bahcivan
Таня 
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение форума

    Добрый день, Нужен грамотный человек для наполнения женского форума/ форума для родителей. Указывайте стоимость за одно сообщения и Ваш опыт на подобных проектах. Спасибо!

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поиск по ключевым фразам в 2gis

    Загружаем систему дубль Гис Делаем поиск по ключевым фразам - я напишу по каким ключевым в системе дубль ГИС Записываем данные предприятия в Excel файл Название компании, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Найти статьи

    Нужно найти и скопировать статьи по определенной теме. К каждой статье + картинку. Всего нужно 100 статей. 150 руб.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Заполнение сайта.

    $70

    Требуется грамотный контент-менеджер, отлично знающий Modx для заполнения сайта контентом. Тексты предоставляем. От вас требуется оформление страниц и ввод данных.

    MODX
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $10

    Нужен контент-менеджер для наполнения сайта контентом та его рерайта. Работа постоянная, объемы средние!!! Человек нужен адекватный та иметь опыт работы в данной области. Также должен уметь работать с многими движками для сайта: WordPress, ...

    DLEJoomlaWordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад