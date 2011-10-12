Добрый день, Нужен грамотный человек для наполнения женского форума/ форума для родителей. Указывайте стоимость за одно сообщения и Ваш опыт на подобных проектах. Спасибо!
Наполнить интернет-магазин информацией
нужно наполнить сайт информацией о товарах, всего около 400 позиций.
сайт находиться на tiu.ru
бюджет 400 р.
Заявки фрилансеров
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