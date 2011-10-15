Наполнение форума

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Завершен9 заявок216 просмотров

Добрый день,

Нужен грамотный человек для наполнения женского форума/ форума для родителей.

Указывайте стоимость за одно сообщения и Ваш опыт на подобных проектах.

Спасибо!

14 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Это не первый мой опыт работы с Яной. Как и ранее, все сделано на 5 с плюсом! Великолепный исполнитель! К делу подходит очень ответственно и творчески. Спасибо за сотрудничество
Спасибо Илона! В очередной раз убеждаюсь, что Илона - хороший заказчик! Приятный в общении человек! Оплата всегда своевременна! Буду рада дальнейшему сотрудничеству и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

yana_star
Яна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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