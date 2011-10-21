Поиск по ключевым фразам в 2gis

Загружаем систему дубль Гис

Делаем поиск по ключевым фразам - я напишу по каким ключевым в системе дубль ГИС

Записываем данные предприятия в Excel файл

Название компании, веб ссылку с адресными данными предприятия (там где они обычно указывают контакт), телефон1, телефон2, факс (если есть, если нет оставляем пустой поле), сфера деятельности (коротко основная с сайта), почтовый адрес с индексом

+ 0.5 рубля за каждый введенный адрес

Работа не пыльная, однако

Требуется аккуратность и внимательность

Проверку осуществляю выборочно, однако эффективно

Если косяк - пропуск предприятия, не существующее предприятие, несуществующая ссылка, нескопированный факс при наличии или один телефон при указании двух на странице, то -100 рублей.

Надеюсь, что до этого не дойдет и Вы сделаете все без ошибок.

Оплата Яндекс рубли или Вебмани

С деньгами проблем нет.

Так, что буду рад, если Вы поможете мне , а я Вам :-)

Обязательно проставьте цену за 100 предприятий и срок исполнения

Возьму 2-3 исполнителей - города разные, оплата за качественно выполненную работу всем

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Прежде, чем участвовать в тендере попробуйте загрузить 2gis.ru

И сделать поиск, например, по слову завод и ввести

То есть оцените, для Вас ли эта работа.

Буду ставить минус, если Вы возьметесь за работу и не выполните, надоело тратить время !

P.S. В личку писать не надо.

Все сообщения я просматриваю и очень внимательно

Спасибо за участие в тендере