Есть: 1. Прайс (с артикулами и ценами) 2. Каталог в формате PDF. 3. Движок интернет-магазина зоотоваров (webAsyst) Нужно: 1. Берем из прайса (xls) артикул 2. Находим артикул в ...
Поиск по ключевым фразам в 2gis
Загружаем систему дубль Гис
Делаем поиск по ключевым фразам - я напишу по каким ключевым в системе дубль ГИС
Записываем данные предприятия в Excel файл
Название компании, веб ссылку с адресными данными предприятия (там где они обычно указывают контакт), телефон1, телефон2, факс (если есть, если нет оставляем пустой поле), сфера деятельности (коротко основная с сайта), почтовый адрес с индексом
+ 0.5 рубля за каждый введенный адрес
Работа не пыльная, однако
Требуется аккуратность и внимательность
Проверку осуществляю выборочно, однако эффективно
Если косяк - пропуск предприятия, не существующее предприятие, несуществующая ссылка, нескопированный факс при наличии или один телефон при указании двух на странице, то -100 рублей.
Надеюсь, что до этого не дойдет и Вы сделаете все без ошибок.
Оплата Яндекс рубли или Вебмани
С деньгами проблем нет.
Так, что буду рад, если Вы поможете мне , а я Вам :-)
Обязательно проставьте цену за 100 предприятий и срок исполнения
Возьму 2-3 исполнителей - города разные, оплата за качественно выполненную работу всем
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Прежде, чем участвовать в тендере попробуйте загрузить 2gis.ru
И сделать поиск, например, по слову завод и ввести
То есть оцените, для Вас ли эта работа.
Буду ставить минус, если Вы возьметесь за работу и не выполните, надоело тратить время !
P.S. В личку писать не надо.
Все сообщения я просматриваю и очень внимательно
Спасибо за участие в тендере
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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