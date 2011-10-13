Приветствую вас дорогие фрилансеры. Мне нужен человек, который будет копипастить новости с одного сайта на мой форум. Желательно, чтобы это был новичок, который будет готов делать эту работу за адекватную цену. Остальные подробности в личке.
Размещение объявлений на досках
Нужно разместить объявления на интернет досках. За каждые 100 досок 10$. Обращаться с организацией как минимум 200 размещений.
Предоплаты нет!
После отчёта заполнения 50% досок, идёт 100% оплата.
Оплата любым удобным способом для Вас.
Писать только на контактные данные. Сюда не захожу.
E-Mail: [email protected]
ICQ: 616875338
Писать с вопросом о предоплате не стоит сразу игнор!
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