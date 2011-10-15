Составление анкоров

Такого подробного задания, как у Ульяны, еще не встречал. Заказчик действительно с большой буквы.Ясно определенная постановка задачи, подробные пояснения по ходу работы, беспрерывный он-лайн. В общем, работа, приносящая удовольствие. Плюс очень интересный и общительный человек.Оплата раньше срока и в бОльшем объеме. Рекомендую и надеюсь на продолжительное сотрудничество.