Составление анкоров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки199 просмотров

Нужен внимательный, усидчивый человек, у которого есть опыт составления анкоров. Подробности - выбранному исполнителю.

Все заявки скрыты.

14 лет назад
Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
21 отзыв

Выбранные исполнители

hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Большое спасибо Василию за сотрудничество! Замечательный исполнитель, который хорошо понимает то, за что берется! Креативный, ответственный и, что немаловажно, отзывчивый человек! Надеюсь, что не последний раз сотрудничаем!
Такого подробного задания, как у Ульяны, еще не встречал. Заказчик действительно с большой буквы.Ясно определенная постановка задачи, подробные пояснения по ходу работы, беспрерывный он-лайн. В общем, работа, приносящая удовольствие. Плюс очень интересный и общительный человек.Оплата раньше срока и в бОльшем объеме. Рекомендую и надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Спасибо за помощь! Мария очень ответственно подошла к выполнению задания. Сотрудничество было полодотворным и очень приятным!
Благодарю Ульяну за интересный заказ, помощь и терпение) Прекрасный заказчик, с которым приятно работать и которому можно доверять. Спасибо!!! P.S.: Буду рада продолжению сотрудничества!
Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$3
2 дня

Заявки фрилансеров

hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад