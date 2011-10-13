Приветствую вас дорогие фрилансеры. Мне нужен человек, который будет копипастить новости с одного сайта на мой форум. Желательно, чтобы это был новичок, который будет готов делать эту работу за адекватную цену. Остальные подробности в личке.
Перенос содержимого сайта
Нужно перенести -копировать содержимое страницы....: описание+фото без таблицы цен.
Движек джумла. Галерея есть у нас на сайте наполняется в 2 счета. расскажу как вставить.
Количество страниц около 18. Сроки цену пишите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Техническое задание на размещение контента сайта по воротам 1. Требуется используя контент сайтов нескольких поставщиков сделать собственный сайт. Движок на сайте WordPress, редактор контента: TinyMCE. 2. ...Закрыт14 лет назад
Необходимо заполнить каталог товаров в интернет-магазине на Virtuemart. Схему заполнения на скриншотах вышлю. Изображения обрабатывать не нужно. Всего товаров 1000-1500. Пишите сроки и цену за добавление 1 товара.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо наполнение сайта автомобильной тематики статьями содержащими фотографии автомобилей с кратким описанием самого авто и пред продажным отзывом от их владельцев.Завершен14 лет назад
Требуется обеспечить написание постов на несколько форумов. Требования к исполнителям: грамотность, умение излагать свое мнение в небольшом, по объему, тексте.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу человека для перемещения текстов с одного сайта (jusvici com) на другой. От этого человека требуется: 1. внимательность 2. аккуратность 3. оперативность (на все 2 дня) ...Завершен14 лет назад
Нужно разместить объявления на интернет досках. За каждые 100 досок 10$. Обращаться с организацией как минимум 200 размещений. Предоплаты нет! После отчёта заполнения 50% досок, идёт 100% оплата. Оплата любым удобным ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно собрать базу запросов Яндекса (те, что больше 30 запросов в месяц) по теме личной жизни, любви, психологии отношений и т.д. Сфера обширная, но однонаправленная. :) База нужна ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен внимательный, усидчивый человек, у которого есть опыт составления анкоров. Подробности - выбранному исполнителю. Все заявки скрыты.Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Перенести контент с сайта http://gepardauto.ru на http://dev.gepardauto.ru, сохраняя url, теги, метатеги, картинки. Каталог переносить не нужно, интересуют разделы Авто обозреватель и Новости icq 6054444 или skype ...Завершен14 лет назад