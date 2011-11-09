Добавление товаров на сайт

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Завершен1 заявка170 просмотров

2 Контент Менеджера нужны для работки по добавлению товаров на сайте от вас жду портфолио и контакты

заранее спасибо

Задание в приложение

14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$1000
30 дней
В очередной раз убеждаюсь что это прекрасный исполнитель! Профессионал своего дела, очень качественная работа.Пелых Владислав (lamitech)выполняет свою работу самостоятельно(!), четко и быстро. Любые вопросы - только по делу, очень зрелый подход к работе. Здоровая инициатива и креатив в решении сложных или двойственных вопросов, чувствуется опыт в работе над сложными проектами. Кроме того, этому человеку можно доверять на 100%. Рекомендую серьезным заказчикам, которые ценят свое время и деньги. Вполне адекватная цена и главное - сроки! С новыми заказами - только к нему!!!
Хороший клиент. Четкое тз, оплата вовремя. Всегда на связи. С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад

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