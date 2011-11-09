Добавление товаров на сайт

В очередной раз убеждаюсь что это прекрасный исполнитель! Профессионал своего дела, очень качественная работа.Пелых Владислав (lamitech)выполняет свою работу самостоятельно(!), четко и быстро. Любые вопросы - только по делу, очень зрелый подход к работе. Здоровая инициатива и креатив в решении сложных или двойственных вопросов, чувствуется опыт в работе над сложными проектами. Кроме того, этому человеку можно доверять на 100%. Рекомендую серьезным заказчикам, которые ценят свое время и деньги. Вполне адекватная цена и главное - сроки! С новыми заказами - только к нему!!!