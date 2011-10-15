Требуется ручное наполнение доски объявлений на польском языке, т.е. копирование объявлений с нескольких доноров источников, с полями контакты, фотками. Жду ваших предложений и сроков за 300 объявлений копипаста.
Общение на форумах
Нужно на форумах для будущих мам ненавязчиво прорекламировать магазин ортопедических товаров.
То есть донести до форумчанок, что это очень хороший магазин с быстрым и вежливым обслуживанием. Он предлагает множество разных полезностей для будущих мам. Банадажи, корсеты и т.д.
Ессно, что писать напрямую, что, мол, крутой магазин и оставлять ссылку не нужно. Нужно аккуратненько писать посты - спрашивать совета, задавать вопросы, отвечать на вопросы участников форума, советовать и просто общаться. Но в результате доносить до участников общения, что это очень хороший магазин с быстрым и вежливым обслуживанием. Какую чудную вещь купила там. Как она помогает и т.д. И вообще магазин понравился, ассортимент хороший и консультанты помогают с выбором.
Исходя из этого приоритет тем исполнителям:
1. Кто имеет прокачанные аккаунты на соответствующих форумах.
2. Медикам и тем кто хорошо разбирается в теме.
3. Тем, кто недавно стал или собирается стать мамой – то есть прекрасно разбирается в вопросе и может со сознанием дела поговорить о проблемах беременности и о том, как замечательно помогут их решить товары нашего магазина.
Естественно, если вы мужчина (например, врач), или пока не имеете опыта постинга, но способны справиться с заданием – велком.
В проекте просьба указать:
1. На каких форумах сможете постить.
2. Есть ли прокачанные ники на форумах соответствующей тематики/ссылки на аккаунт.
3. Желаемую оплату за пост или тему.
4. Сколько постов в день или неделю вы сможете делать.
Заявки фрилансеров
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