Общение на форумах

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Закрыт1 заявка188 просмотров

Нужно на форумах для будущих мам ненавязчиво прорекламировать магазин ортопедических товаров.

То есть донести до форумчанок, что это очень хороший магазин с быстрым и вежливым обслуживанием. Он предлагает множество разных полезностей для будущих мам. Банадажи, корсеты и т.д.

Ессно, что писать напрямую, что, мол, крутой магазин и оставлять ссылку не нужно. Нужно аккуратненько писать посты - спрашивать совета, задавать вопросы, отвечать на вопросы участников форума, советовать и просто общаться. Но в результате доносить до участников общения, что это очень хороший магазин с быстрым и вежливым обслуживанием. Какую чудную вещь купила там. Как она помогает и т.д. И вообще магазин понравился, ассортимент хороший и консультанты помогают с выбором.

Исходя из этого приоритет тем исполнителям:

1. Кто имеет прокачанные аккаунты на соответствующих форумах.

2. Медикам и тем кто хорошо разбирается в теме.

3. Тем, кто недавно стал или собирается стать мамой – то есть прекрасно разбирается в вопросе и может со сознанием дела поговорить о проблемах беременности и о том, как замечательно помогут их решить товары нашего магазина.

Естественно, если вы мужчина (например, врач), или пока не имеете опыта постинга, но способны справиться с заданием – велком.

В проекте просьба указать:

1. На каких форумах сможете постить.

2. Есть ли прокачанные ники на форумах соответствующей тематики/ссылки на аккаунт.

3. Желаемую оплату за пост или тему.

4. Сколько постов в день или неделю вы сможете делать.

14 лет назад
olmi
49 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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