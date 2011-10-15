Выбранным исполнителям вышлю список сайтов (около 100), на которых нужно зарегистрироваться. Вероятнее всего, получится не на всех, частично выполненный объем принимается и оплачивается. Первое, что нужно сделать - зарегистрировать почту на mail.ru, ...
Ежедневное размещение статей в двух блогах.
Задача:
Длительное сотрудничество или сотрудничество на постоянной основе.
Ежедневное размещение статей с фото и видео материалами в двух блогах различной тематики на WordPress.
Количество записей в день от 2х до 5ти для двух блогов.
Написание отзывов на статьи.
Подробности в ТЗ и личной переписке.
Уважаемые фрилансеры, те, кто уже подал заявку, прошу обратить внимание, в ТЗ внесены небольшие изменения.
Заявки фрилансеров
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