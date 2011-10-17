Наполнение сайта материалами, большой объем

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок290 просмотров

Ищем исполнителей для наполнения сайта проектами

требования:

ежедневное присутствие в сети

возможность работать ежедневно как минимум 3-4 часа

знания верстки

опыт работы с админками сайтов

аккуратность, внимательность

подробнее о работе по аське 571101600

14 лет назад
freepr11
Татьяна 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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