Наполнить форум сообщениями и темами

нужно наполнить почти пустой форум..тематика - автомобильные мультимедийные магнитолы магнитолы

нужно наполнить в первую очередь основные разделы:

1. "Штатные магнитолы Red Power" тут советы по установке, настройке, выбору автомагнитолы с GPS,полезня информация. Вопросы и ответы.

2. "GPS трекеры" Здесь обсуждаются трекеры для мониторинга мобильных объектов, настройка, использование сравнение, сферы применения

3."Ремонт GPS магнитол" Сюда вопросы по ремонту и настройке GPS магнитол и другого оборудования

4. "Камеры заднего вида" Обзоры технических характеристик, что лучше. Советы опытных пользователей

5. "Отзывы о работе установочного центра Автолок" Тут можете оставить свой отзыв о работе выполненной в установочном центре Автолок

Возьму 2-4 человека для наполнения

оплату буду проводить за 100 постов

наверное буду брать по человеку в каждый раздел чтоб легче отследить кто сколько оставил постов

Ваша задача нарегестрировать акаунтов и с разных акаунтов наполнять соответственные разделы

исполнителям дам форум на который можно равняться и откуда можно брать идеи для наполнения

посты должны быть осмысленные без явных орфографических ошибок минимум 100 символов

оставляйте свои цены за 1 пост