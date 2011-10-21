Наполнить форум сообщениями и темами

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Завершен2 заявки278 просмотров

нужно наполнить почти пустой форум..тематика - автомобильные мультимедийные магнитолы магнитолы

нужно наполнить в первую очередь основные разделы:

1. "Штатные магнитолы Red Power" тут советы по установке, настройке, выбору автомагнитолы с GPS,полезня информация. Вопросы и ответы.

2. "GPS трекеры" Здесь обсуждаются трекеры для мониторинга мобильных объектов, настройка, использование сравнение, сферы применения

3."Ремонт GPS магнитол" Сюда вопросы по ремонту и настройке GPS магнитол и другого оборудования

4. "Камеры заднего вида" Обзоры технических характеристик, что лучше. Советы опытных пользователей

5. "Отзывы о работе установочного центра Автолок" Тут можете оставить свой отзыв о работе выполненной в установочном центре Автолок

Возьму 2-4 человека для наполнения

оплату буду проводить за 100 постов

наверное буду брать по человеку в каждый раздел чтоб легче отследить кто сколько оставил постов

Ваша задача нарегестрировать акаунтов и с разных акаунтов наполнять соответственные разделы

исполнителям дам форум на который можно равняться и откуда можно брать идеи для наполнения

посты должны быть осмысленные без явных орфографических ошибок минимум 100 символов

оставляйте свои цены за 1 пост

14 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

vostorg
Вадим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$11
5 дней
Вадим выполнил поставленную задачу отлично получил очередной заказ на наполнение форума. Хоитите наполнить форум - обращайтесь к данному ТС. не пожалеете
Отличный заказчик! Понятно всё объясняет и оплачивает быстро. Легко работать

Заявки фрилансеров

vostorg
Вадим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад

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