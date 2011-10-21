Требуется ручное наполнение доски объявлений на польском языке, т.е. копирование объявлений с нескольких доноров источников, с полями контакты, фотками. Жду ваших предложений и сроков за 300 объявлений копипаста.
Наполнить форум сообщениями и темами
нужно наполнить почти пустой форум..тематика - автомобильные мультимедийные магнитолы магнитолы
нужно наполнить в первую очередь основные разделы:
1. "Штатные магнитолы Red Power" тут советы по установке, настройке, выбору автомагнитолы с GPS,полезня информация. Вопросы и ответы.
2. "GPS трекеры" Здесь обсуждаются трекеры для мониторинга мобильных объектов, настройка, использование сравнение, сферы применения
3."Ремонт GPS магнитол" Сюда вопросы по ремонту и настройке GPS магнитол и другого оборудования
4. "Камеры заднего вида" Обзоры технических характеристик, что лучше. Советы опытных пользователей
5. "Отзывы о работе установочного центра Автолок" Тут можете оставить свой отзыв о работе выполненной в установочном центре Автолок
Возьму 2-4 человека для наполнения
оплату буду проводить за 100 постов
наверное буду брать по человеку в каждый раздел чтоб легче отследить кто сколько оставил постов
Ваша задача нарегестрировать акаунтов и с разных акаунтов наполнять соответственные разделы
исполнителям дам форум на который можно равняться и откуда можно брать идеи для наполнения
посты должны быть осмысленные без явных орфографических ошибок минимум 100 символов
оставляйте свои цены за 1 пост
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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