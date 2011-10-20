Добавление файлов на сайт

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Завершен7 заявок269 просмотров

Работа заключается в добавлении файлов на сайт (движок сайта ДЛЕ). К файлу также нужен небольшой рерайт (100-130 символов). Источник откуда качать файлы я выдаю. Файлы не большого размера до 3 мб максимум плюс картинка. За одну добавленную позицию могу оплачивать 4р.

100 файлов = 400 рублей.

Также если что будет не ясно я все поясню и обучу.

14 лет назад
Alexxiss
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Smith69
Толик 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$9
2 дня
Анатолий хороший сотрудник! Очень быстро, а главное КАЧЕСТВЕННО справился с поставленным заданиям! Всем советую работать. Будем продолжать сотрудничество!
laretti
Юлия 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$12
1 день
Сотрудничать с Юлией это одно удовольствия! Задания Юля выполнила очень быстро и качественно. Всем советую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рада сотрудничеству с Александром. Задачи ставит четко и ясно, объясняет непонятные моменты. Никаких проблем с оплатой - моментальная и в полном объеме. Рекомендую как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

Smith69
Толик 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
laretti
Юлия 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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