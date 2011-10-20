Требуется ручное наполнение доски объявлений на польском языке, т.е. копирование объявлений с нескольких доноров источников, с полями контакты, фотками. Жду ваших предложений и сроков за 300 объявлений копипаста.
Добавление файлов на сайт
Работа заключается в добавлении файлов на сайт (движок сайта ДЛЕ). К файлу также нужен небольшой рерайт (100-130 символов). Источник откуда качать файлы я выдаю. Файлы не большого размера до 3 мб максимум плюс картинка. За одну добавленную позицию могу оплачивать 4р.
100 файлов = 400 рублей.
Также если что будет не ясно я все поясню и обучу.
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