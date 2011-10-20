Добавление файлов на сайт

Работа заключается в добавлении файлов на сайт (движок сайта ДЛЕ). К файлу также нужен небольшой рерайт (100-130 символов). Источник откуда качать файлы я выдаю. Файлы не большого размера до 3 мб максимум плюс картинка. За одну добавленную позицию могу оплачивать 4р.

100 файлов = 400 рублей.

Также если что будет не ясно я все поясню и обучу.