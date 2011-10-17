Требуется ручное наполнение доски объявлений на польском языке, т.е. копирование объявлений с нескольких доноров источников, с полями контакты, фотками. Жду ваших предложений и сроков за 300 объявлений копипаста.
Наполнение сайта
Необходимо наполнение сайта (cms wordpress) автомобильной тематики статьями содержащими фотографии автомобилей с кратким описанием самого авто и пред продажным отзывом от их владельцев.
Есть сайт http://avto-deal.info/, необходимо составить каталог машин с отзывами людей как будто они продают свое авто. Например mazda 121, mazda 323 и так далее, список моделей можно смотреть на сайте http://auto.drom.ru/mazda/. В саму статью необходимо вставлять фотографию машины, если на фотографии есть номера их необходимо в пейнте закрасить беленьким цветом, фотографии можно брать в принципе с любого сайта но удобнее с http://www.drive2.ru/, так как там по марке в поиске сразу можно найти много фотографий нужного размера. (на сайте все фото одного размера). После того как фото вставлено надо добавить отзыв , который можно скопировать с avito.ru и в принципе все
Заявки фрилансеров
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