Разместить объявление на сайтах про бизнес

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Закрыт4 заявки172 просмотра

Разместить объявление на сайтах связанных с : открытием нового бизнеса, франшизы, покупка- продажа бизнеса, поиск дилеров, поиск торговых представителей и т.д.

В общем сайты объявлений , топ 100 яндекса на запросы "новый бизнес", Ищем представителя, Ищем дилеров.

А также на сайтах связанных с поиском работы - топ 100 яндекса на слова "Работа Вакансии"

от вас : количество объявлений , которые вы сможете разместить и цену за одно размещение.

Важно ! Объявления на досках о продаже кошечек размещать не надо.

Цель ! Объявление должны увидеть те, кто ищет новый бизнес, задумался об открытии своего дела, хочет заняться торговлей, хочет купить франшизу,или просто ищет работу торгового представителя. Территория распространения объявлений Россия

14 лет назад
kartuz-d
Дмитрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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