Требуется ручное наполнение доски объявлений на польском языке, т.е. копирование объявлений с нескольких доноров источников, с полями контакты, фотками. Жду ваших предложений и сроков за 300 объявлений копипаста.
Разместить объявление на сайтах про бизнес
Разместить объявление на сайтах связанных с : открытием нового бизнеса, франшизы, покупка- продажа бизнеса, поиск дилеров, поиск торговых представителей и т.д.
В общем сайты объявлений , топ 100 яндекса на запросы "новый бизнес", Ищем представителя, Ищем дилеров.
А также на сайтах связанных с поиском работы - топ 100 яндекса на слова "Работа Вакансии"
от вас : количество объявлений , которые вы сможете разместить и цену за одно размещение.
Важно ! Объявления на досках о продаже кошечек размещать не надо.
Цель ! Объявление должны увидеть те, кто ищет новый бизнес, задумался об открытии своего дела, хочет заняться торговлей, хочет купить франшизу,или просто ищет работу торгового представителя. Территория распространения объявлений Россия
Заявки фрилансеров
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