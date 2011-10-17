Наполнение сайта joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок181 просмотр

В связи с отсутствием времени нужно заняться сайтом. Наполнить статьями картинками сделать структуру и так далее.

В основном работы по оформлению и наполнению сайта. Возможна дальнейшая поддержка, написание статей еженедельное, новостей и так далее.

JoomlaНаписание статей
14 лет назад
simgsm
Вадим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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