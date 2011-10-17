Наполнение интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок418 просмотров

Автомобильный сайт по тюнингу автомобилей Tuning-Studio "PIT-BOX". http://www.pit-box.ru/

В интернет-магазине сделаны категории товаров...

Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами.

Выдам название товаров и артикул в эксель-файле. Необходимо на сайте производителе (или вообще в интернете) найти описание товара, фирму производителя, его массу и тд, самую низкую стоимость в др. И-М, найти от 1 до5 картинок, подогнать к нужному разрешению, сохранить под именем (под артикулом). Забить эту информацию в интернет-магазин. Работает на: OpenCart.

Для начала пробуем 50-100 наименований. Если работа пойдёт, выдам ещё около 2800. Плюс, возможна работа в дальнейшем по данному направлению (планируется 2-ой магазин на 6500 наименований).

Пожалуйста, указывайте цену за единицу товара, можно сроки.

Кратко:

Нужно наполнить интернет-магазин http://www.pit-box.ru/shop/:

1. Составить описания (желательно не копирование с других) для привлечения клиентов (с оптимизацией сайта для поисковых систем) города Санкт-Петербурга.

2. Подобрать картинки к товарам, категориям, логотипам компаний итд.

3. + ваши предложения для улучшения магазина: установка доп модулей....

Первоначально нужно наполнить, примерно 2500 наименований товаров.

Opencart
13 лет назад
pit2808
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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