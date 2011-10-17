Необходимо наполнить сайт определенными товарами из магазинов dealextreme.com и aliexpress.com Требуется: 1. Поиск двух-трех изображений товара без водяных знаков (или устранение их каким-либо способом). 2. Переименование файлов изображений. 3. ...
Наполнение интернет-магазина
Автомобильный сайт по тюнингу автомобилей Tuning-Studio "PIT-BOX". http://www.pit-box.ru/
В интернет-магазине сделаны категории товаров...
Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами.
Выдам название товаров и артикул в эксель-файле. Необходимо на сайте производителе (или вообще в интернете) найти описание товара, фирму производителя, его массу и тд, самую низкую стоимость в др. И-М, найти от 1 до5 картинок, подогнать к нужному разрешению, сохранить под именем (под артикулом). Забить эту информацию в интернет-магазин. Работает на: OpenCart.
Для начала пробуем 50-100 наименований. Если работа пойдёт, выдам ещё около 2800. Плюс, возможна работа в дальнейшем по данному направлению (планируется 2-ой магазин на 6500 наименований).
Пожалуйста, указывайте цену за единицу товара, можно сроки.
Кратко:
Нужно наполнить интернет-магазин http://www.pit-box.ru/shop/:
1. Составить описания (желательно не копирование с других) для привлечения клиентов (с оптимизацией сайта для поисковых систем) города Санкт-Петербурга.
2. Подобрать картинки к товарам, категориям, логотипам компаний итд.
3. + ваши предложения для улучшения магазина: установка доп модулей....
Первоначально нужно наполнить, примерно 2500 наименований товаров.
Заявки фрилансеров
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