Наполнение Wiki информацией из LJ сообщества

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок216 просмотров

Для сообщества

http://community.livejournal.com/pora_valit/

на постоянной основе требуется человек, который сможет анализировать сообщения, собирать из сообщений конструктивную информацию и наполнять ею Wiki сайт

http://www.pora-valit.com/wiki

Простой пример:

Появился пост об изменениях в иммиграционном законодательстве Германии.

Надо перенести ссылку на обновленное законодательство и написать обвязку на этой странице:

http://www.pora-valit.com/wiki/index.php?title=Германия

Оплата по договоренности, поскольку масштаб работы зависит больше от энтузиазма, чем от информации.

14 лет назад
yanson316
Пинский 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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