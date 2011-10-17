Наполнение Wiki информацией из LJ сообщества

Для сообщества

http://community.livejournal.com/pora_valit/

на постоянной основе требуется человек, который сможет анализировать сообщения, собирать из сообщений конструктивную информацию и наполнять ею Wiki сайт

http://www.pora-valit.com/wiki

Простой пример:

Появился пост об изменениях в иммиграционном законодательстве Германии.

Надо перенести ссылку на обновленное законодательство и написать обвязку на этой странице:

http://www.pora-valit.com/wiki/index.php?title=Германия

Оплата по договоренности, поскольку масштаб работы зависит больше от энтузиазма, чем от информации.