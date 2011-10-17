Автомобильный сайт по тюнингу автомобилей Tuning-Studio "PIT-BOX". http://www.pit-box.ru/ В интернет-магазине сделаны категории товаров... Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами. Выдам название товаров и артикул в эксель-файле. Необходимо на ...
Наполнение Wiki информацией из LJ сообщества
Для сообщества
http://community.livejournal.com/pora_valit/
на постоянной основе требуется человек, который сможет анализировать сообщения, собирать из сообщений конструктивную информацию и наполнять ею Wiki сайт
http://www.pora-valit.com/wiki
Простой пример:
Появился пост об изменениях в иммиграционном законодательстве Германии.
Надо перенести ссылку на обновленное законодательство и написать обвязку на этой странице:
http://www.pora-valit.com/wiki/index.php?title=Германия
Оплата по договоренности, поскольку масштаб работы зависит больше от энтузиазма, чем от информации.
Заявки фрилансеров
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