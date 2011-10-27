Автомобильный сайт по тюнингу автомобилей Tuning-Studio "PIT-BOX". http://www.pit-box.ru/ В интернет-магазине сделаны категории товаров... Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами. Выдам название товаров и артикул в эксель-файле. Необходимо на ...
Найти в фотобанках или создать 4 образа для сайта
Размер 1000х350.
1. Мероприятия: стулья, накрытые белыми накидками, на берегу океана, белый песок, официанты в смокингах, возможно – на столе бокал охлажденного запотевшего шампанского
2. Аэропорт –сервис– VIP-зал, кресла, возможно бизнесмен с ноутом, может быть бокал виски на столе...За окном – самолеты.
3. Консьерж -сервис – покреативить на тему глобального онлайн сервиса для постоянных клиентов (звонки круглосуточно, консультации по погоде, билетам, бронь гостиниц и т.д.)
4. Shopping – женщина в дорогом костюме идет по улице бутиков, за ней двое молодых людей в деловых костюмах несут много пакетов с покупками
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