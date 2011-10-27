Найти в фотобанках или создать 4 образа для сайта

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  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок348 просмотров

Размер 1000х350.

1. Мероприятия: стулья, накрытые белыми накидками, на берегу океана, белый песок, официанты в смокингах, возможно – на столе бокал охлажденного запотевшего шампанского

2. Аэропорт –сервис– VIP-зал, кресла, возможно бизнесмен с ноутом, может быть бокал виски на столе...За окном – самолеты.

3. Консьерж -сервис – покреативить на тему глобального онлайн сервиса для постоянных клиентов (звонки круглосуточно, консультации по погоде, билетам, бронь гостиниц и т.д.)

4. Shopping – женщина в дорогом костюме идет по улице бутиков, за ней двое молодых людей в деловых костюмах несут много пакетов с покупками

14 лет назад
bukanovaea
Екатерина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранные исполнители

VilaXXI
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Elanka_for
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
Очень довольна работой! Найден отличный образ для сайта, который долго и безрезультатно искали. Могу рекомендовать. Упорный, целеустремленный дизайнер, слушающий и слышащий пожелания клиента и при этом профессионально предлагающий решения.
Спасибо!
Kriztoz
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$100
10 дней
Не очень поняла, исчез посреди проекта, видимо не было идей, но хоть бы попрощался...Несерьезно. Благо, хотя бы не взял предоплату.

Заявки фрилансеров

VilaXXI
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
Elanka_for
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
Kriztoz
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад

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