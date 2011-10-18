Наполнение магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок207 просмотров

Магазин интим товаров, объем работ достаточный. Источники предоставляю

Ищу человека который умеет делать в фотошопе минимальные действия, обрезать фон допустим. Наложить водяной знак. Работать надо весь день. так как сделать надо много.

Оплата 3 рубля позиция.

Оставляйте свои аськи.

14 лет назад
manarik
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет-магазина

    $500

    Автомобильный сайт по тюнингу автомобилей Tuning-Studio "PIT-BOX". http://www.pit-box.ru/ В интернет-магазине сделаны категории товаров... Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами. Выдам название товаров и артикул в эксель-файле. Необходимо на ...

    Opencart
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск сайтов частных практикующих психологов

    $12

    Необходимо найти 10-20 интернет-проектов (сайтов) частных практикующих психологов. 1.Ниша в которой должны работать психологи «Психология человеческих взаимоотношений» или сильно похожая на нее 2.Если нет достаточного количества проектов по заданной ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение сайта

    $500

    Требуется наполнить качественными, ПРОДАЮЩИМИ текстами сайт типографии- рекламного агентства. приветствуется опыт,знания в данной области. обязательно укажите ваши преимущества в предложении.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрытая реклама

    Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры! Мне нужно продать товар, чтобы на форумах ,сайтах ,соц . сетях и т.д. присутствовала скрытая реклама с прямой ссылкой на товар, в общем везде, где только можно и нельзя были посты ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение Wiki информацией из LJ сообщества

    $250

    Для сообщества http://community.livejournal.com/pora_valit/ на постоянной основе требуется человек, который сможет анализировать сообщения, собирать из сообщений конструктивную информацию и наполнять ею Wiki сайт http://www.pora-valit.com/wiki Простой пример: ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти в фотобанках или создать 4 образа для сайта

    Размер 1000х350. 1. Мероприятия: стулья, накрытые белыми накидками, на берегу океана, белый песок, официанты в смокингах, возможно – на столе бокал охлажденного запотевшего шампанского 2. Аэропорт –сервис– VIP-зал, кресла, возможно ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнить раздел сайта

    Нужно заполнить портфолио на сайте. Сайт на дле, все легко и понятно, особых знаний не нужно. Нужно перенести портфолио, с одного сайта на другой. сделать по 3 скриншота с сайтов для каждой работы с ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад