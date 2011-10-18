Раскрутка сайта на форумах посредством общения

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Закрыт1 заявка155 просмотров

Добрый день!

Ищется специалист по социальным сетям, понимающий покупки зарубежом(.удаленная работа)

Необходимо на форумах посвященным покупкам в зарубежных магазинах(таобао) предлагать услуги посредника(рекламировать сайт).

Необходимо чтобы человек был в теме.

Продвижение в социальных сетях (smm, smo)

Добрый день. Ищу специалиста по социальным сетям для развития направления (удаленная постоянная работа).

Цель: При помощи социальных сетей организовать эффективный целевой поток клиентов.

14 лет назад
akkulina
45 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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