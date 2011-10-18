Ищу людей для добавления новостей на сайт онлайн фильмов . цена : за 100 новостей 700руб. (рерайт только в описание фильма) ( если новости будут оформлены лучше чем пример , ...
Раскрутка сайта на форумах посредством общения
Добрый день!
Ищется специалист по социальным сетям, понимающий покупки зарубежом(.удаленная работа)
Необходимо на форумах посвященным покупкам в зарубежных магазинах(таобао) предлагать услуги посредника(рекламировать сайт).
Необходимо чтобы человек был в теме.
Продвижение в социальных сетях (smm, smo)
Добрый день. Ищу специалиста по социальным сетям для развития направления (удаленная постоянная работа).
Цель: При помощи социальных сетей организовать эффективный целевой поток клиентов.
Заявки фрилансеров
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