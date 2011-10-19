Наполнение сайта

Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры! Мне нужно продать товар, чтобы на форумах ,сайтах ,соц . сетях и т.д. присутствовала скрытая реклама с прямой ссылкой на товар, в общем везде, где только можно и нельзя были посты ...