Ищу людей для добавления новостей на сайт онлайн фильмов . цена : за 100 новостей 700руб. (рерайт только в описание фильма) ( если новости будут оформлены лучше чем пример , ...
Наполнение сайта
Есть сайт климатической техники bioclimat.rv.ua.
Задача - наполнить или изменить на актуальную информацию
Даем прайс с кратким описанием.
Нужно с нашей информацией + самому найти информацию в интернете для наполнения сайта.
Желательно с Украины.
Наполнять нужно на 2 языках: Украинский и Русский.
Заявки фрилансеров
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