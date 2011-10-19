Наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок236 просмотров

Есть сайт климатической техники bioclimat.rv.ua.

Задача - наполнить или изменить на актуальную информацию

Даем прайс с кратким описанием.

Нужно с нашей информацией + самому найти информацию в интернете для наполнения сайта.

Желательно с Украины.

Наполнять нужно на 2 языках: Украинский и Русский.

14 лет назад
aso2000
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поиск сайтов частных практикующих психологов

    $12

    Необходимо найти 10-20 интернет-проектов (сайтов) частных практикующих психологов. 1.Ниша в которой должны работать психологи «Психология человеческих взаимоотношений» или сильно похожая на нее 2.Если нет достаточного количества проектов по заданной ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны фотографии отелей

    Выдам список отелей. Нужно на указанном мной сайте найти эти отели, отобрать 5 лучших фотографий на каждый, сохранить в отдельную папку, которую назвать " Требования к фотографиям ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнение сайта товарами

    $100

    Сайт http://www.grs-ufa.ru/zapchasti . У товара 4 поля: название, цена, картинка, описание. В абсолютном большинстве товаров картинка отсутствует. На сайте есть страницы вроде этой http://www.grs-ufa.ru/zapchasti/eo4321/eo2324 . Так вот, сайт нужно забить такими же товарами, ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка сайта на форумах посредством общения

    Добрый день! Ищется специалист по социальным сетям, понимающий покупки зарубежом(.удаленная работа) Необходимо на форумах посвященным покупкам в зарубежных магазинах(таобао) предлагать услуги посредника(рекламировать сайт). Необходимо чтобы человек был в ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение магазина

    Магазин интим товаров, объем работ достаточный. Источники предоставляю Ищу человека который умеет делать в фотошопе минимальные действия, обрезать фон допустим. Наложить водяной знак. Работать надо весь день. так как сделать надо ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайта

    $500

    Требуется наполнить качественными, ПРОДАЮЩИМИ текстами сайт типографии- рекламного агентства. приветствуется опыт,знания в данной области. обязательно укажите ваши преимущества в предложении.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрытая реклама

    Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры! Мне нужно продать товар, чтобы на форумах ,сайтах ,соц . сетях и т.д. присутствовала скрытая реклама с прямой ссылкой на товар, в общем везде, где только можно и нельзя были посты ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение Wiki информацией из LJ сообщества

    $250

    Для сообщества http://community.livejournal.com/pora_valit/ на постоянной основе требуется человек, который сможет анализировать сообщения, собирать из сообщений конструктивную информацию и наполнять ею Wiki сайт http://www.pora-valit.com/wiki Простой пример: ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад