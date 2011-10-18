Заполнение сайта товарами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок242 просмотра

Сайт http://www.grs-ufa.ru/zapchasti .

У товара 4 поля: название, цена, картинка, описание. В абсолютном большинстве товаров картинка отсутствует.

На сайте есть страницы вроде этой http://www.grs-ufa.ru/zapchasti/eo4321/eo2324 . Так вот, сайт нужно забить такими же товарами, товары брать отсюда http://rti.tradicia-k.ru/ , либо из яндекса, а наименования на сайте есть. Несколько тысяч позиций.

Напишите вашу цену за такую позицию. Пример товара: http://www.grs-ufa.ru/zapchasti/eo4321/eo2324/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-180700034

Есть удобная форма заполнения.

Цена - 2руб./товар., 2,5руб/товар с картинкой. Где-то 2-3тыс. товаров.

14 лет назад
umls
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
19 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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