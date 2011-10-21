Ищу людей для добавления новостей на сайт онлайн фильмов . цена : за 100 новостей 700руб. (рерайт только в описание фильма) ( если новости будут оформлены лучше чем пример , ...
Нужны фотографии отелей
Выдам список отелей.
Нужно на указанном мной сайте найти эти отели, отобрать 5 лучших фотографий на каждый, сохранить в отдельную папку, которую назвать
"
Требования к фотографиям (если не отвечают, приниматься не будут):
1) Все фото не меньше чем 500 ширина.
2) Фото должны быть красивыми, сочными, хорошо показывающими отель, чтобы человеку туда захотелось
3) Одна фотка - обязательно внешний вид всего отеля, одна - обязательно ресторан, обязательно 2 - различные шикарные комнаты с кроватями
4) Фото должны быть разными, а не фото одной комнаты с разных ракурсов.
Если на указанном сайте хороших фото не находится, ищем на официальном сайте отеля, booking.com, tripadvisor.com и т.п.
Буду ждать ваших предложений, предпочтение отдам самому дешевому при прочих равных.
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