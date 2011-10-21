Нужны фотографии отелей

Выдам список отелей.

Нужно на указанном мной сайте найти эти отели, отобрать 5 лучших фотографий на каждый, сохранить в отдельную папку, которую назвать

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Требования к фотографиям (если не отвечают, приниматься не будут):

1) Все фото не меньше чем 500 ширина.

2) Фото должны быть красивыми, сочными, хорошо показывающими отель, чтобы человеку туда захотелось

3) Одна фотка - обязательно внешний вид всего отеля, одна - обязательно ресторан, обязательно 2 - различные шикарные комнаты с кроватями

4) Фото должны быть разными, а не фото одной комнаты с разных ракурсов.

Если на указанном сайте хороших фото не находится, ищем на официальном сайте отеля, booking.com, tripadvisor.com и т.п.

Буду ждать ваших предложений, предпочтение отдам самому дешевому при прочих равных.