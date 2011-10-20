Наполнение интернет-магазинов товарами

Есть разные интернет магазины - обо всем (подарки, игрушки, белье, мебель ...).

Нужен человек на наполнение товарных позиций.

Задачи:

Менеджеры говорят, что откуда брать (сайты производителей) и дают прайс лист. Затем вы берете эту всю информацию и публикуете на сайт, но с уникальным описанием (в среднем 700-1000 знаков+\-), т.е. описание вы должны написать сами. В идеале составлять продающие описания, как это делать я расскажу лично это не сложно, даже наоборот значительно упрощает, 1000 знаков легко написать даже к ядерному реактору.

Если картинок нету, то найти фото на других сайтах (но как правило, фотографии везде есть).

1 позиция - это название, рубрика (выбрать из списка), описание, цена, фотографии позиции + доп. фото если есть.

Оплата за добавленную позицию. Объемы огромные, работы хватить за глаза на полный рабочий день на постоянку.

Во время оплаты вы присылаете отчет сколько поз добавлено, мы сверяемся с системой и оплачиваем.

Оплата электронными деньгами. Цену указываете за 1 позицию, дорогие ценники рассматривать не будем, работа очень простая и механическая, с ней справятся и школьники.