Ищу людей для добавления новостей на сайт онлайн фильмов . цена : за 100 новостей 700руб. (рерайт только в описание фильма) ( если новости будут оформлены лучше чем пример , ...
Нужно подавать объявления на доски (вручную)
требуются люди, готовые заниматься размещением объявлений на доски.
стоимость одного размещения - 3 рубля
работа постоянная
по все вопросам в аську пишите 627999074
Заявки фрилансеров
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