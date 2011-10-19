Ищу людей для добавления новостей на сайт онлайн фильмов . цена : за 100 новостей 700руб. (рерайт только в описание фильма) ( если новости будут оформлены лучше чем пример , ...
Подбор вопросов образовательной тематики
Требуется найти вопросы по образовательной тематике:
Биология, Химия, Физика, История и тд.
Суть в том, что бы количество запросов совершаемых в yandex должно быть не менее 100.
Проверить на количество запросов можно так: зайдите на http://wordstat.yandex.ru/ и введите в поисковую строку - "!что !такое !митоз"
Результат: По точной фразе "!что !такое !митоз" — 205 показов в месяц.
Вы попробуете подобрать 5 вопросов по любым перечисленным выше предметам, если Вы все сделаете правильно, то мы продолжим сотрудничество.
При выборе исполнителя буду ориентироваться на качество выполнения тестового задания и стоимость за один вопрос.
Заявки фрилансеров
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