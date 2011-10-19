Подбор вопросов образовательной тематики

Требуется найти вопросы по образовательной тематике:

Биология, Химия, Физика, История и тд.

Суть в том, что бы количество запросов совершаемых в yandex должно быть не менее 100.

Проверить на количество запросов можно так: зайдите на http://wordstat.yandex.ru/ и введите в поисковую строку - "!что !такое !митоз"

Результат: По точной фразе "!что !такое !митоз" — 205 показов в месяц.

Вы попробуете подобрать 5 вопросов по любым перечисленным выше предметам, если Вы все сделаете правильно, то мы продолжим сотрудничество.

При выборе исполнителя буду ориентироваться на качество выполнения тестового задания и стоимость за один вопрос.