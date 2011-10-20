Заполнить часть сайта

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Закрыт4 заявки244 просмотра

Здравствуйте.

Есть зоны доставки на карте(сканы и картинки), надо перенести их на сайт.

Для этого в админке на карте надо будет отметить вершины(карта гугл).

+ надо будет перенести информацию о точках доставки

объемы,

количетов точек для добавления около 10

зоны – у каждой точки от 3 до 5 зон

Указывайте бюджет.

начать надо сейчас

оплата по факту

14 лет назад
pabe
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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