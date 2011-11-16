Наполнение Интернет-магазина

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Завершен20 заявок257 просмотров

Необходимо наполнить магазин на вертумарте товарами.

1 ТОВАР содержит:

большое и малое фото,

описание-скопированное, цена, товарные позиции. Пример здесь:

http://parfumsoriginal.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1872&category_id=161&option=com_virtuemart&Itemid=1

Интересует наполнение 1 ТОВАРА со всеми пунктами.

Общее количество неизвестно но больше 300.

14 лет назад
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

viktori
Вика 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$20
7 дней
Мне очень понравилось работать с Викторией: выполнила работу безупречно, очень оперативно. Не задавала лишних вопросов, ежедневно присылала отчет о проделанной работе. Все качественно. Буду рада сотрудничеству с данным исполнителем и в будущем.
Отличный заказчик. Четко сформулированное задание. Оплата за работу своевременная. Буду рада еще сотрудничать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

viktori
Вика 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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