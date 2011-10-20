Найти информацию о гольф-клубах Северной Европы

Необходимо найти информацию о точном количестве действующих гольф-клубов всех стран Северной Европы. С вас - только указание страны, указание количества действующих гольф-клубов и обязательно ссылка на достоверный источник! Это может быть Обзор гольф-стандартов или ссылка на официальный сайт статистики, неважно, самое главное, чтобы источник был надежным. Ссылка на сайт-путеводитель по стране не годится. Нужны четко выверенные официальной статистикой данные, а, значит, и такой же источник.

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