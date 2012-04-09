Приватный проект для Безлепкиной Леры (bezlepkina)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка149 просмотров

Наполнение сайтов.

14 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$500
30 дней
Работа выполнена безупречно, спасибо.
Большое спасибо за столь приятное сотрудничество. Все четко, по делу и вовремя.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
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