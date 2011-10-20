Общение на форумах.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок201 просмотр

Здравствуйте, необхдимо оставить 3000 сообщений.

50 форумов по 2 аккаунта и 30 сообщений.

Жду предложений по срокам и цене.

14 лет назад
adamwebb1991
Александр 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

SamsonovaM
Мария 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

SamsonovaM
Мария 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    Здравствуйте, уважаемые веблансеры. Ищу человека, который смог бы наполнить интернет-магазин товарами. Раздел продукты в интернет-магазине http://e-chita.ru/catalog/retail/products/ Выдам название товаров и артикул в эксель-файле. Необходимо на сайте производителе (или вообще в ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнить часть сайта

    Здравствуйте. Есть зоны доставки на карте(сканы и картинки), надо перенести их на сайт. Для этого в админке на карте надо будет отметить вершины(карта гугл). + надо будет перенести информацию о точках доставки ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти информацию о гольф-клубах Северной Европы

    Необходимо найти информацию о точном количестве действующих гольф-клубов всех стран Северной Европы. С вас - только указание страны, указание количества действующих гольф-клубов и обязательно ссылка на достоверный источник! Это может быть Обзор гольф-стандартов или ссылка ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение Интернет-магазина

    Необходимо наполнить магазин на вертумарте товарами. 1 ТОВАР содержит: большое и малое фото, описание-скопированное, цена, товарные позиции. Пример здесь: http://parfumsoriginal.ru/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=1872&amp;category_id=161&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=1 Интересует наполнение 1 ТОВАРА со всеми пунктами. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Работа по компоновке текстовых файлов

    Нужен человек, который будет составлять текстовые файлы с новостью для последующего размещения на сайтах. Файл будет содержать текстовую информацию и скриншоты. Файлы компонуются быстро, буквально в несколько кликов. Что нужно от ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение интернет-магазинов товарами

    Есть разные интернет магазины - обо всем (подарки, игрушки, белье, мебель ...). Нужен человек на наполнение товарных позиций. Задачи: Менеджеры говорят, что откуда брать (сайты производителей) и дают ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подбор вопросов образовательной тематики

    Требуется найти вопросы по образовательной тематике: Биология, Химия, Физика, История и тд. Суть в том, что бы количество запросов совершаемых в yandex должно быть не менее 100. Проверить на количество ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта

    Есть сайт климатической техники bioclimat.rv.ua. Задача - наполнить или изменить на актуальную информацию Даем прайс с кратким описанием. Нужно с нашей информацией + самому найти информацию ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужны фотографии отелей

    Выдам список отелей. Нужно на указанном мной сайте найти эти отели, отобрать 5 лучших фотографий на каждый, сохранить в отдельную папку, которую назвать " Требования к фотографиям ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад