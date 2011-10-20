Требуется наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок305 просмотров

Требуется наполнение интернет магазина по парфюмерии.

Берем один товар.

Подбираем запросы через wordstat.yandex.ru

Добавляем фото, видео, ноты аромата, запросы из wordstat.yandex.ru (в специальное поле), описание (пишем уникальный копирайт под запросы. Размер текста 2000 символов без пробелов), артикул, цена, титл и мета теги.

От Вас цена за один товар. Товаров много, поэтому раздаю разным людям по одному бренду.

14 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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