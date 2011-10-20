Требуется наполнение интернет магазина по парфюмерии. Берем один товар. Подбираем запросы через wordstat.yandex.ru Добавляем фото, видео, ноты аромата, запросы из wordstat.yandex.ru (в специальное поле), описание (пишем уникальный копирайт под запросы. ...
Наполнение сайта
Доброго времени суток.
1. Нужно выполнить работу по администрированию сайта на Друпале.
Нужно создать категорию, после этого прикрепить к данной категории товары.
У каждой категории от 10 до 30 товаров
Всего около 40-50 категорий
и около 600 товаров.
Свои предложения направляйте http://vkontakte.ru/romanvaneev
Или здесь в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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