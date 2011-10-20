Поиск в интернете нужных товаров и адресов

Возможно частое сотрудничество в дальнейшем.

Техническое задание

Нужно по каждому пункту найти в интернете 7 фирм или частных лиц, которые продают по самым низким цена данный товар. Искать везде – на сайтах, на досках объявления. Искать на европейской части России и в Белоруссии.Обычно приемлемые цены не на первой странице выданной поисковиком. Подсказка: набрать нужно в поисковике следующую комбинацию "!продам !саженцы !декоративных". И тогда откроются необъятные возможности

Размеры кусты до 0,5м до 1м и более 1м.Деревья до 1м, до 2, до 3м. Размеры растений можете несколько изменять в зависимости от того что найдете. Если не понятно, спрашивайте, объясню.

Параллельно нужно сохранять контактные данные указанных фирм в отдельном списке. В этом списке кроме имени продавца или названия фирмы должно быть:

1. Город, 2 емейл, сайт, если есть.3 телефон. Если есть.

После начала работы, когда пройдете один пункт, пришлите что сделали, что бы я посмотрел, потому что возможно нужно будет что то скорректировать

Список растений которые нужно проработать: чубушник (кустарник), снежноягодник белый (кустарник), клен краснолистный Роял Ред или Royal Red (дерево)