Доброго времени суток. 1. Нужно выполнить работу по администрированию сайта на Друпале. Нужно создать категорию, после этого прикрепить к данной категории товары. У каждой категории от ...
Поиск в интернете нужных товаров и адресов
Возможно частое сотрудничество в дальнейшем.
Техническое задание
Нужно по каждому пункту найти в интернете 7 фирм или частных лиц, которые продают по самым низким цена данный товар. Искать везде – на сайтах, на досках объявления. Искать на европейской части России и в Белоруссии.Обычно приемлемые цены не на первой странице выданной поисковиком. Подсказка: набрать нужно в поисковике следующую комбинацию "!продам !саженцы !декоративных". И тогда откроются необъятные возможности
Размеры кусты до 0,5м до 1м и более 1м.Деревья до 1м, до 2, до 3м. Размеры растений можете несколько изменять в зависимости от того что найдете. Если не понятно, спрашивайте, объясню.
Параллельно нужно сохранять контактные данные указанных фирм в отдельном списке. В этом списке кроме имени продавца или названия фирмы должно быть:
1. Город, 2 емейл, сайт, если есть.3 телефон. Если есть.
После начала работы, когда пройдете один пункт, пришлите что сделали, что бы я посмотрел, потому что возможно нужно будет что то скорректировать
Список растений которые нужно проработать: чубушник (кустарник), снежноягодник белый (кустарник), клен краснолистный Роял Ред или Royal Red (дерево)
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