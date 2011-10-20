Поиск в интернете нужных товаров и адресов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки347 просмотров

Возможно частое сотрудничество в дальнейшем.

Техническое задание

Нужно по каждому пункту найти в интернете 7 фирм или частных лиц, которые продают по самым низким цена данный товар. Искать везде – на сайтах, на досках объявления. Искать на европейской части России и в Белоруссии.Обычно приемлемые цены не на первой странице выданной поисковиком. Подсказка: набрать нужно в поисковике следующую комбинацию "!продам !саженцы !декоративных". И тогда откроются необъятные возможности

Размеры кусты до 0,5м до 1м и более 1м.Деревья до 1м, до 2, до 3м. Размеры растений можете несколько изменять в зависимости от того что найдете. Если не понятно, спрашивайте, объясню.

Параллельно нужно сохранять контактные данные указанных фирм в отдельном списке. В этом списке кроме имени продавца или названия фирмы должно быть:

1. Город, 2 емейл, сайт, если есть.3 телефон. Если есть.

После начала работы, когда пройдете один пункт, пришлите что сделали, что бы я посмотрел, потому что возможно нужно будет что то скорректировать

Список растений которые нужно проработать: чубушник (кустарник), снежноягодник белый (кустарник), клен краснолистный Роял Ред или Royal Red (дерево)

13 лет назад
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта

    Доброго времени суток. 1. Нужно выполнить работу по администрированию сайта на Друпале. Нужно создать категорию, после этого прикрепить к данной категории товары. У каждой категории от ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется наполнение интернет-магазина

    Требуется наполнение интернет магазина по парфюмерии. Берем один товар. Подбираем запросы через wordstat.yandex.ru Добавляем фото, видео, ноты аромата, запросы из wordstat.yandex.ru (в специальное поле), описание (пишем уникальный копирайт под запросы. ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить инфой интерфейс

    $1000

    Добрый день!Нужна помощь двух ответственных фрилансеров.Нужно наполнить интерфейс данными.За одну позицию плачу 1руб.Инструкцию по заполнению контентом высылаю.Просьба писать в ICQ

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Спарсить контент с сайтов

    Здравствуйте. Требуется спарсить контент с сайтов. Полученный результат должен выглядеть так: - весь контент должен находиться в одном файле word; - должен идти текст страницы-ссылка, текст страницы -ссылка, без ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внести на сайт информацию в разделы

    На сайт нужно внести проекты, вбивая значения в ячейки ориентировочно 1 проект: занесение информации в 5-6 ячеек + фото для обложки (1 проект - 10 руб.) работа срочная, ежедневная, желательно обрабатывать большой ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить сайт статьями

    Здравствуйте, есть сайт и статьи, нужно наполнить сайт статьями грамотно и по примеру оформить в html. Есть небольшие нюансы. За одну статью плачу 15 руб. Писать в icq 798три9три.

    HTML
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Общение на форумах.

    $250

    Здравствуйте, необхдимо оставить 3000 сообщений. 50 форумов по 2 аккаунта и 30 сообщений. Жду предложений по срокам и цене.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Заполнить часть сайта

    Здравствуйте. Есть зоны доставки на карте(сканы и картинки), надо перенести их на сайт. Для этого в админке на карте надо будет отметить вершины(карта гугл). + надо будет перенести информацию о точках доставки ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти информацию о гольф-клубах Северной Европы

    Необходимо найти информацию о точном количестве действующих гольф-клубов всех стран Северной Европы. С вас - только указание страны, указание количества действующих гольф-клубов и обязательно ссылка на достоверный источник! Это может быть Обзор гольф-стандартов или ссылка ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад